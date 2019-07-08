Пугачева подарила группе «Ленинград» песню «про мужиков» — видео

, 16:35 Видео 589

Вместе с Лаймой Вайкуле певица вышла в прямой эфир в Instagram, где ответила на вопросы поклонников.

Фото : Instagram @alla_pugacheva_forum

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева подарила лидеру группы «Ленинград» одну песню из своего репертуара. Об этом певица сообщила во время прямого эфира, который вела в Instagram вместе с Лаймой Вайкуле. Находясь в гостях у своей коллеги из Латвии, артистка впервые побеседовала со своими поклонниками в режиме онлайн. Она ответила на вопросы, интересующие публику, и рассказала о своем творчестве.

Instagram @alla_pugacheva_forum

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Что-то из жизни звезды поведала и сама Вайкуле. Во время диалога с Пугачевой она вспомнила о смешной песне «про мужиков», которая была в репертуаре певицы. Однако в процессе беседы выяснилось, что она уже давно принадлежит не Примадонне российской эстрады, а Сергею Шнурову. Артистка сочла, что стиль композиции больше подходит для группы «Ленинград» и подарила ее коллективу, пишут РИА Новости.

«Не осмелилась я, я Сережке отдала. У них это получится гениально», — призналась Пугачева.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, собирается ли Пугачева выступить на Украине.

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