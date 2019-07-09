Ученые выяснили, что будет, если бросить курить до 45 лет

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Масштабное исследование показало, что ежедневное курение четырех-шести сигарет повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний в несколько раз.

Фото : www.globallookpress.com

В Австралийском национальном университете провели крупномасштабное исследование о влиянии курения на сердечно-сосудистую систему людей. По словам ученых, курильщики погибают в три раза чаще от болезней сердца и сосудов, нежели некурящие. Также у курящих выше риск сердечного приступа и инсульта — примерно в два раза. Об этом сообщает издание BMC Medicine.

Семь лет ученые наблюдали за 188 167 женщинами и мужчинами старше 45 лет. Среди объектов исследования были как курящие, так и некурящие люди. Во время эксперимента специалисты учитывали половую принадлежность, место проживания, количество употребляемого алкоголя, возраст, социальный статус и заработную плату испытуемых.

«Многие люди недооценивают опасность курения. Человек, который выкуривает в среднем четыре-шесть сигарет в день, рискует уйти из жизни намного раньше, чем тот, кто не курит», — утверждает Эмили Бэнкс — один из исследователей.

По оценкам ученых, в Австралии курят 2,7 миллиона жителей из 25 миллионов. В среднем более 17 курильщиков в сутки умирают от заболеваний сосудов и сердца. Однако исследователи уверяют, люди, бросившие курить до 45 лет, снизят риск возникновения у себя подобных заболеваний на 90%.

Ранее 5-tv.ru писал, что медики обнаружили в кальянных повышенную концентрацию частиц, опасных для здоровья.

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Ученые выяснили, что будет, если бросить курить до 45 лет

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