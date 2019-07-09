Медики рассказали, как женщинам надолго сохранить упругость груди

Сохранить упругость груди до преклонных лет, не делая при этом пластических операций, — мечта любой женщины. Между тем, как пишет «МК», сберечь увядающие формы можно, добавив в ежедневный рацион несколько продуктов, которые помогут поддерживать где нужно объем жировой прослойки.

Маммологи советуют регулярно есть растительные масла, виноград, орехи и некоторые пряности — такие, как розмарин, корица, шалфей, анис и куркума. Содержащиеся в них фитоэстрогены, витамины и другие полезные вещества будут полезны не только для тонуса груди, но и для всего организма.

При этом специалисты напоминают, что женщинам начиная с 18 лет необходимо регулярно посещать маммолога для профилактики рака молочных желез. После 40 лет это нужно делать ежегодно.

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