Алла Пугачева поразила фанатов тем, что выглядит моложе Галкина

Российский артист и телеведущий Максим Галкин часто делится с подписчиками в Instagram семейными фотографиями. Недавно он опубликовал снимок, на котором позирует вместе с супругой Аллой Борисовной и двумя детьми — Гариком и Лизой. Как ясно из подписи, фото на фоне природы сделано в Юрмале. Семья выглядит очень счастливой, особенно поклонники заметили, как светится Алла Пугачева.
Многие из пользователей отметили, что 70-летняя Примадонна выглядит моложе 43-летнего Максима (орфография и пунктуация авторов сохранена - Прим.ред.):
«Алла Борисовна явно владеет секретным рецептом эликсира молодости»;
«Алла ну просто ведьма, она уже умудряется выглядеть моложе Максима»;
«Прекрасная пара. Дети взрослеют, а Алла Борисовна все моложе и краше»;
«Алла отлично выглядит, лучше, чем я в свои 28. Красотка, а все благодаря вам, Максим», — оставили восторженные комментарии фолловеры.
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Ранее 5-tv.ru сообщал, что косметолог раскрыла секрет «вечной молодости» Аллы Пугачевой.