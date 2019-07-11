Алла Пугачева поразила фанатов тем, что выглядит моложе Галкина

Российский артист и телеведущий Максим Галкин часто делится с подписчиками в Instagram семейными фотографиями. Недавно он опубликовал снимок, на котором позирует вместе с супругой Аллой Борисовной и двумя детьми — Гариком и Лизой. Как ясно из подписи, фото на фоне природы сделано в Юрмале. Семья выглядит очень счастливой, особенно поклонники заметили, как светится Алла Пугачева.

Instagram @maxgalkinru