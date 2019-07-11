Алла Пугачева поразила фанатов тем, что выглядит моложе Галкина

, 23:32 Фото 30

Телеведущий поделился семейным снимком с поклонниками в соцсети.

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Фото, видео : Instagram @maxgalkinru

Российский артист и телеведущий Максим Галкин часто делится с подписчиками в Instagram семейными фотографиями. Недавно он опубликовал снимок, на котором позирует вместе с супругой Аллой Борисовной и двумя детьми — Гариком и Лизой. Как ясно из подписи, фото на фоне природы сделано в Юрмале. Семья выглядит очень счастливой, особенно поклонники заметили, как светится Алла Пугачева.

Instagram @maxgalkinru

Многие из пользователей отметили, что 70-летняя Примадонна выглядит моложе 43-летнего Максима (орфография и пунктуация авторов сохранена - Прим.ред.):

«Алла Борисовна явно владеет секретным рецептом эликсира молодости»;

«Алла ну просто ведьма, она уже умудряется выглядеть моложе Максима»;

«Прекрасная пара. Дети взрослеют, а Алла Борисовна все моложе и краше»;

«Алла отлично выглядит, лучше, чем я в свои 28. Красотка, а все благодаря вам, Максим», — оставили восторженные комментарии фолловеры.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что косметолог раскрыла секрет «вечной молодости» Аллы Пугачевой.

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