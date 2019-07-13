Поклонники обсуждают архивный снимок большой семьи Пугачевой

Поклонники Аллы Пугачевой опубликовали на фанатской страничке певицы в Instagram редкий архивный снимок, на котором запечатлена вся ее большая семья.

instagram @allapugachevaandherfamily

Похоже, что фото сделано около 10 лет назад. На нем Примадонна в окружении Максима Галкина, старшей дочери — Кристины Орбакайте, зятя — бизнесмена Михаила Земцова и внуков — Дени Байсарова и Никиты Преснякова.

«Видимо, очень редкое фото, совместить таких нарасхват личностей в одном кадре», — комментируют снимок поклонники Аллы Борисовны.

«Это заслуга Аллы. Она не только большая артистка, но и мудрая женщина, Человечище. Большинство ее коллег все рушат в своей личной жизни, а она смогла создать большую семью, счастливых людей», — замечает один из фанатов.

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Ранее 5-tv.ru писал, что поклонники Аллы Пугачевой поражены снимком, на котором 70-летняя певица выглядит моложе своего 43-летнего супруга Максима Галкина.