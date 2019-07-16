Гороскоп на 16 июля: Возьмите быка за рога, Тельцы!

От чего вы уклоняетесь, Тельцы? Сексуальные и чувственные желания обещают стать для вас важной темой. Близнецы, Вселенная дает вам четкое представление о том, что нужно исключить из вашей жизни. Вы слушаете? Девы, страдая из-за ран, нанесенных вам в прошлом, вы саботируете свой собственный рост. Отпустите прошлое.



Овен — гороскоп на сегодня, 16 июля

Хотите услышать клише, Овны? Все хорошо, что хорошо кончается. Это вам девиз на сегодня. Вселенная показывает вам то, как далеко вы продвинулись и насколько вы эволюционировали в этом путешествии. Обратите внимание на свой внутренний храм. Заботьтесь о самых важных отношениях в вашей жизни — о тех, которые у вас есть с самим собой. Вы также станете свидетелями огромного преобразования в своей внешней реальности.

Космический совет: займитесь саморазвитием.

Телец — гороскоп на сегодня, 16 июля

Если вы уже давненько просыпаетесь с чувством неудовлетворенности. Значит пришла пора что-то менять. Не стоит винить в происходящем окружающих. Быть может дело в вас? От чего вы уклоняетесь, Тельцы? Сексуальные и чувственные желания обещают стать для вас важной темой. Неважно, берете ли вы на себя ответственность и делаете первый шаг, или направляете своего внутреннего дикого, но несчастного человека, решитесь сделать задуманное прямо сейчас.

Космический совет: возьмите быка за рога!

Близнецы — гороскоп на сегодня, 16 июля

Близнецы, Вселенная дает вам четкое представление о том, что нужно исключить из вашей жизни. Вы слушаете? Помните, что в каждых отношениях есть два человека. Что даешь, то и получаешь. Не позволяйте никому воспринимать себя как должное. Возможно вам стоит освободиться от тяготящих вас отношений, чтобы окунуться в море здоровой любви.

Космический совет: обратите внимание на знаки, которые дает вам Вселенная.

Рак — гороскоп на сегодня, 16 июля

Поделитесь с близким человеком сокровенными мечтами, которые будоражат вас по ночам, Раки. Каждая мысль должна быть заряжена намерениями. Однако вам стоит быть осторожными в том, на чем вы концентрируете свою энергию, чтобы в конечном итоге вы не проявили свои худшие страхи. Девиз дня: «Уделите все свое внимание работе, чтобы чувствовать себя хорошо».

Космический совет: используйте силу проявления, чтобы создать прекрасную реальность для себя.

Лев — гороскоп на сегодня, 16 июля

Если вы не готовы расширить круг своих обязательств, это нормально. Однако хранение их в потаенной части сознания только усложнит ситуацию. Ясность и общение, с другой стороны, помогут вам переместиться в лучшее место. Если вы чувствуете, что вокруг вас есть люди, скрывающие свои истинные лица под масками, то вы, вероятно, правы. Но для того, чтобы освободить место для аутентичных соединений, нужно сбросить маски и начать быть самими собой.

Космический совет: честность и ясность — прежде всего!

Дева — гороскоп на сегодня, 16 июля

Насколько глубока ваша любовь, Девы? Обращайте внимание на поступки, а не слова. Тогда вы узнаете, готов ли ваш партнер взять на себя обязательства на долгое время. Страдая из-за ран, нанесенных вам в прошлом, вы саботируете свой собственный рост. Отпустите прошлое. Известно, что на самом деле мы боимся не ощущения счастья, а вероятности потерять его или никогда не почувствовать снова». Подумайте над этим.

Космический совет: отпустите прошлое!

Весы — гороскоп на сегодня, 16 июля

Пришло время перенести жизнь из онлайн-мира в мир-оффлайн. Даже тысячи сообщений со смайликами-сердечками не сравнятся с реальным поцелуем. Пора проверить, работают ли ваши чары в мире без гаджетов. Сходите на пару свиданий, и все узнаете. Для некоторых из вас пришло время активных действий. Помните, что люди не всегда меняются. Действуйте осторожно. Вам стоит быть уверенными в том, во что вы ввязываетесь.

Космический совет: сосредоточьтесь на своих ощущениях.

Скорпион — гороскоп на сегодня, 16 июля

Иногда люди, с которыми вас связывает судьба, не так искренни, как кажется на первый взгляд. Проснись, Скорпионы. Не общайтесь с теми, кто играет с вами в игры. Оборвите все контакты, как бы это не было трудно. Некоторые из вас могут начать чувствовать, что отношения зашли в тупик. Всегда ли ваша половинка с вами рядом, когда поддержка вам действительно нужна? Вам каждый раз приходится прилагать усилия, чтобы вы чувствовали себя увиденными и услышанными? Если вы ответили «да», вы точно знаете, что вам нужно делать.

Космический совет: не позволяйте никому играть с вами в игры.

Стрелец — гороскоп на сегодня, 16 июля

Не ваш цирк, не ваши обезьяны, Стрельцы. Вселенная просит вас расставить приоритеты. Необходимо выйти из вашей трехмерной реальности и отправиться к более высоким уровням сознания. Вам предстоит путешествие в другие сферы, знакомство с вашими духовными наставниками и вручение ваших тотемов. Звучит как вечеринка в раю? В действительности же, вам наконец стоит обратить внимание на себя. Помните, не каждый заслуживает вашего времени и энергии.

Космический совет: обратитесь к более высоким уровням сознания.

Козерог — гороскоп на сегодня, 16 июля

Ваша любовь настолько сильная, что никакая сила в мире не сможет разлучить вас с возлюбленным. Вселенная предрекает вам страстную любовь, Козероги. Звезды хотят, чтобы вы испытали единство с вашим божественным спутником. Вы живете далеко друг от друга? Но современные достижения позволяют быть на связи с любимыми даже на больших расстояниях. Позвоните, напишите, поговорите о жизни, которую вы представляете вместе. Работайте над уменьшением расстояния и сближением. Космический совет: сделайте шаг навстречу своей любви.

Водолей — гороскоп на сегодня, 16 июля

Вы не безупречны, Водолеи. Но и ваш божественный спутник тоже. Но разве это должно помешать вам дать этому роману шанс? Вселенная говорит — нет! Не забудьте найти темп, который подходит для вас обоих. Не стоит гоняться за ориентирами

Космический совет: дайте отношениям шанс!

Рыбы — гороскоп на сегодня, 16 июля

Ожидайте неожиданное сегодня, Рыбы! Вселенная готова подать вам знак. Сегодня удача на вашей стороне. И звезды делают все возможное, чтобы объединить вас с вашим божественным спутником. Некоторые из вас могут готовиться к обмену клятвами. Дерзайте!

Космический совет: приготовьтесь окунуться в водоворот чувственной страсти.

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