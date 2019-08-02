В каком возрасте разные знаки зодиака становятся богатыми? Хорошие новости для Весов

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Астрологи рассказали о взаимосвязи между датой рождения человека и моментом в жизни, когда его финансовое благополучие улучшается.

Фото : Посвященный китайскому Новому году сувениры. Bettina Strenske / www.globallookpress.com

Знак зодиака предопределяет не только характер человека, его привычки, мировоззрение и сферу деятельности. Астрологи утверждают, что у каждого из 12 знаков наступает определенный возраст, с которого финансовое благополучие человека в значительной мере улучшается, пишет «Волгоградская правда».

Овны богатеют к сорокалетию. Тельцы могут позволить себе многое годом ранее — с наступлением 39-летнего возраста.

Близнецы начинают жить «по-королевски» лишь спустя полвека после рождения. Практически то же самое относится и к Ракам, хотя чуть ранее — они смогут наслаждаться богатством с 45 лет.

Актуальный гороскоп на сегодня для всех знаков зодиака

Львы купаются в успешности уже с 27 лет, а вот Девам повезло меньше всех — придется набраться терпения и ждать своего 55-летия.

Настоящими счастливчиками являются Весы — им чертовски везет уже в 20 лет, а вот Скорпионы должны ждать до 40 лет.

Стрельцы комфортно себя чувствуют, начиная с 30-летнего возраста, а вот Козероги — с наступлением 28 лет.

Водолеи обретают благополучие к 40 годам, тогда как Рыбы — к 35.

Ранее астрологи рассказали, представители каких знаков зодиака не умеют любить.

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В каком возрасте разные знаки зодиака становятся богатыми? Хорошие новости для Весов

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