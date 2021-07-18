Афанасьев день: что можно и категорически нельзя делать 18 июля?

Сегодня православные верующие отмечают Афанасьев, или Месяцев, день. Согласно церковному календарю, в этот день чествуют преподобного Афанасия Афонского, который достиг совершенства долгими бдениями и был благословлен на подвиг безмолвия. Несмотря на многочисленные атаки бесов, Афанасий выдержал испытание. По преданию, ему несколько раз являлась Богородица.

Что можно делать 18 июля

Особое внимание в Афанасьев день принято обращать на Луну. На Руси верили, что сегодня земной спутник имеет особенную силу. Так, в Месяцев день на Луну советуют пристально смотреть тем, кто страдает от зубной боли — считается, что это помогает уменьшить, а иногда и полностью снять неприятные ощущения.

Также в этот праздник на Руси пекли печенье с орехами в виде полумесяца. Угощенья заготавливали много, чтобы была возможность наесться не только самим, но и угостить соседей. Такое печенье нельзя было есть в помещении — только на улице. Считалось, что этот ритуал привлечет удачу и счастье.

Что нельзя делать 18 июля

Согласно поверью, сегодня никому нельзя рассказывать о своих планах на будущее. Иначе высок риск никогда не реализовать их в жизнь.

Кроме того, не рекомендуется приступать к новым делами и принимать серьезные решения. Такие поступки будут чреваты непредвиденными ситуациями и разными потерями.

Также 18 июля нельзя сплетничать и рассказывать секреты — как свои, так и чужие. Иначе можно столкнуться в будущем с большими неприятностями.

Приметы на Афанасьев день

По тому, как Луна выглядит в этот день, наши предки предсказывали урожай и погоду. Так, «играющий» месяц, который менял в течение ночи цвет и расположение на небе, сулил богатый урожай.

Яркая Луна, которую не закрывают тучи, предрекала теплую и сухую осень.

А медно-желтый лунный диск обещал дождливую погоду.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, каким приметам следовали на Руси в День памяти преподобного Андрея Рублева.