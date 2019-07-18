Что можно и нельзя делать в Афанасьев день — 18 июля

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Афанасьев, или Месяцев день отмечается 18 июля по православному церковному календарю.

Фото : Pravoslavie.ru

В четверг, 18 июля, отмечается Афанасьев, или Месяцев день. Согласно церковному календарю, в этот день чествуют преподобного Афанасия Афонского, который достиг совершенства долгими бдениями и был благословлен на подвиг безмолвия. Несмотря на многочисленные атаки бесов, Афанасий выдержал испытание. По преданию, ему несколько раз являлась Богородица.

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Особенное внимание в Афанасьев день принято обращать на Луну. На Руси верили, что в этот день земной спутник имеет особенную силу. Так, в Месяцев день на Луну советуют пристально смотреть тем, кто страдает от зубной боли — считается, что это помогает уменьшить, а иногда и полностью снять неприятные ощущения.

По тому, как Луна выглядит в этот день, наши предки предсказывали урожай и погоду. Так, «играющий» месяц, который менял в течение ночи цвет и расположение на небе, сулил богатый урожай. Яркая Луна, которую не закрывают тучи, предрекала теплую и сухую осень. А медно-желтый лунный диск обещал дождливую погоду.

В этот праздник на Руси пекли печенье с орехами в виде полумесяца. Угощенья заготавливали много, чтобы была возможность наесться не только самим, но и угостить соседей. Такое печенье нельзя было есть в помещении — только на улице. Считалось, что этот ритуал привлечет удачу и счастье.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, каким приметам следовали на Руси в День памяти преподобного Андрея Рублева.

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