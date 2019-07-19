День Сисоя Великого. Что можно, а что нельзя делать 19 июля

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19 июля православные христиане чтут память отшельника и последователя Антония Великого — Сисоя Великого.

Фото : Pravoslavie.ru

19 июля православные отмечают день отшельника и последователя Антония Великого — Сисоя Великого.

Святой был коренным египтянином (коптом) и жил в пещере в пустыне Египта. Сисой верил в милосердие Господа и учил смирению. Он считал, что искреннее покаяние человека Всевышний принимает в течение трех дней.

Народные традиции

В народе Сисой Великий считается покровителем земледельцев. Его день отличается сильными росами. Считается, что росой святой дает птицам, зверям и людям силы и здоровье, а туманами — питает пшеничные поля. В старину крестьяне молились покровителю, чтобы урожай был богатым.

В этот день православные старались встать пораньше и пройтись босиком по росе, а после прогулки не обтирать ноги и надеть теплые носки. Верили, что это поможет укрепить здоровье и избавиться от недугов.

Что нельзя делать

По обычаю, в день святого Сисоя уборкой в доме занимался глава семьи, чтобы обезопасить супругу и детей от встречи с домашним духом — подполяником, который живет в подполье и никогда не выходит на улицу. Особенно подполяник не любит молодых девушек за их веселый нрав. Поэтому в этот день убирать, стирать и заниматься работой по дому запрещено женщинам.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о традициях и приметах в день преподобного Андрея Рублева.

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