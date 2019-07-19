Видео: Алла Пугачева не ответила журналистами на вопрос о детях

Известная российская певица Алла Пугачева не стала отвечать на вопрос журналистов о детях, который ей задали во время музыкального фестиваля в латвийской Юрмале, передает Teleprogramma.Pro. На кадрах, разошедшимся по соцсетям, видно, как корреспондент пытается узнать у Примадонны и ее супруга — Максима Галкина — как себя чувствуют Гарри и Лиза.

Однако, судя по этим же кадрам, ни Галкин, ни сама Пугачева на вопрос отвечать не захотели. По мнению журналистов, такая позиция может быть связана с тем, что певица не хочет, чтобы ее имя лишний раз тиражировалось в СМИ.

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Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Гарри покорил вовсе не детский веревочный аттракцион и привел поклонников семьи юмориста и Примадонны в неописуемый восторг.