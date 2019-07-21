Прокопий Жнец: что можно и что нельзя делать 21 июля

21 июля отмечается день великомученика Прокопия. Святой великомученик, память которого отмечается в этот день, жил в Иерусалиме и носил имя Неаний. В 303 году, когда начались гонения на христиан, Неания, служившего императору, отправили в Александрию уничтожить приверженцев молодой религии. Но по пути он увидел распятие и услышал голос Иисуса Христа. С тех пор Неаний перестал быть гонителем христианства и превратился в ярого защитника религии.

Тогда Неания арестовали и бросили в тюрьму, куда ночью к нему явился сам Иисус Христос и совершил таинство крещения, наградив пленника именем Прокопий. Мученика пытали, чтобы заставить отказаться от веры, но он не сдавался. В итоге, император приказал казнить Прокопия.

На Руси Прокопия часто называли Жнецом или Жатвенником, так как со дня его поминовения — 21 июля — крестьяне начинали жать рожь. Следовательно, в этот день работать не просто можно, а даже нужно. Например, стоит провести уборку в доме, что-нибудь зашить или постирать вещи. А вот купаться в открытых водоемах, несмотря на летний зной, в Прокопьев день не рекомендуется. Даже есть пословица: «Кто купается в Прокопьев день — тот тревожит водяного», который может утопить незваного гостя. Также в день великомученика Прокопия нельзя ссориться, плакать и грустить — иначе весь негатив может вернуться к человеку.

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Также в народе говорят, что со дня Прокопия начинает поспевать черника. Предки верили, что эта ягода обладает целебными свойствами. Это, к слову, подтверждает и современная медицина. Специалисты говорят, что наибольшую пользу черника приносит зрению. Кроме того, ее часто используют при болезнях пищеварения, цинге, ревматизме и подагре. Поэтому в день Прокопия было принято благодарить Землю-матушку за дары природы, а потому проводились различные ритуалы для сохранения плодородия земли.

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