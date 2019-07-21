В воскресенье, 21 июля, православные христиане отмечают День Казанской иконы Божией Матери. В честь праздника в храмах проходят торжественные богослужения, а верующие читают молитвы.

История праздника

История возникновения праздника уходит корнями в далекое прошлое. В 1579 году в Казани бушевал пожар, который опустошил половину Кремля и прилегающие к нему части города. После этого бедствия Богородица явилась во сне девятилетней Матроне — дочери купца Онучина, и рассказала о своей иконе, которая находилась на пепелище сгоревшего дома.

О своем видении девочка поведала родителям, но они отказывались верить в эту историю. В конце концов, когда Богородица пришла во сне к Матроне уже в третий раз, мать согласилась вместе с наследницей отправиться к развалинам сгоревшего дома, где действительно был обнаружен святой лик, нисколько не пострадавший от огня.

Святой образ перенесли в храм Николы Тульского, а после — в Благовещенский собор. Во время торжества совершились и первые чудеса Казанской Божьей матери: прозрели Иосиф и Никита, бывшие слепыми. Впоследствии на месте явления иконы вскоре был воздвигнут женский монастырь.

Традиции

Согласно поверью, в День Казанской иконы Божией Матери делают первый зажин ржи, при этом приговаривают: «Стань, мой сноп, на тысячу коп!». На зажинки с собой, как правило, берут различные яства: яйца, хлеб, соль — и готовятся к трапезе прямо на жнивной полосе.

В некоторых областях России, приступая к жатве, жнецы даже произносили особые заклинания, которые должны были приносить успех. Если в текущем году в семье был покойник, то первый срезанный снопок бросали в поле, тем самым поминая усопшего.

В некоторых регионах страны в честь праздника даже устраивали особые гулянья: в деревни съезжалась молодежь, которая устаивала пышные застолья.

Считается, что 21 июля нельзя работать, ругаться и грустить. Также в этот день не стоит купаться в водоемах, чтобы не тревожить водяного.

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