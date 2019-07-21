Рейс Москва — Прага экстренно вернулся из-за пожара в багажном отделении

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По предварительной информации, инцидент произошел сразу после набора высоты.

Фото : Ting Shen / www.globallookpress.com

Рейс «Москва — Прага» был вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за пожара в багажном отделении. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в органах управления воздушным движением.

По предварительной информации, командир Boeing 737 сразу после набора высоты доложил диспетчерам, что сработала сигнализация о задымлении и пожаре в багажном отсеке. Было принято решение прервать полет и вернуться.

Лайнер благополучно приземлился в столичном аэропорту. Пострадавших в результате ЧП нет. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее 5-tv.ru рассказывал еще об одном инциденте с Boeing 737, который вылетал из московского «Шереметьево» в Ереван. Пассажиры испытали шок, когда на ВВП перед набором высоты салон заволокло дымом.

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