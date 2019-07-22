Директор Началовой выложила в сеть старое фото со свадьбы Бузовой с Тарасовым

, 8:34 Фото 144

Анна Исаева напомнила, что в ее послужном списке семь звездных свадеб.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : Instagram @isaeva.anya, ТАСС /Савостьянов Сергей

Тема:
Ольга Бузова 522

Пиар-директор Юлии Началовой Анна Исаева выложила в сеть старое фото со свадьбы Ольги Бузовой с футболистом Дмитрием Тарасовым. Снимок был сделан в июне 2012 года. Прожив вместе четыре года, пара развелась. При этом Бузова осталась ни с чем из-за брачного контракта, который Тарасов убедил ее подписать сразу после бракосочетания. Певица много раз говорила, что очень любила мужа и после разрыва, который она болезненно переживает до сих пор, так и не смогла построить новые отношения.

Гороскоп на 22 июля: Раки, хватит перетягивать канат!

Но Исаева в своем посте в Instagram рассуждает о счастье. Она уверена, что все семь звездных пар, свадьбы которых она «пиарила», по-настоящему любили друг друга и были счастливы.

«Опять к вопросу счастья. Эта тема не покидает меня несколько последних постов. Недавно один знакомый журналист попросил меня рассказать о тех свадьбах звезд, которые я пиарила <> Оказалось, что в моей практике было семь звездных свадеб. Каждая яркая, красивая, многолюдная, счастливая. Все звезды, женившиеся у меня на глазах, были очень счастливы и любили друг друга. И это правда! А как жизнь складывалась дальше — у каждого по- своему. Но, я не припомню никаких придуманных браков и натянутых отношений», — пишет Анна.

Instagram @isaeva.anya

Ранее, как писал 5-tv.ru, Анна Исаева, отвечая на обвинения хейтеров в том, что она «пиарится на смерти Юлии Началовой», напомнила, что, помимо работы с покойной певицей, у нее богатый послужной список: она занималась свадьбами Алсу с Яном Абрамовым, Натальи Подольской с Владимиром Пресняковым, Олега и Марины Газмановых, Ольги Бузовой с Дмитрием Тарасовым и других.

Тема:
Ольга Бузова 522
21 июл
Сестра Бузовой ответила хейтерам стихом собственного сочинения
21 июл
«Поженимся!» Ольга Бузова нежно погладила Батрутдинова прямо на сцене — видео
21 июл
«Кровь из ушей»: Ольга Бузова разочаровала фанатов выступлением в Бишкеке — видео
20 июл
Бузова в недоумении от подарка бишкекских зрителей — видео
20 июл
«Проклятье семейства Бузовых»: Сестра певицы записала первую песню
18 июл
Фанаты призвали 33-летнюю Бузову одуматься и прекратить вызывающе одеваться
17 июл
«Никто на ее фоне!» Ольга Бузова встретилась с экс-бойфрендом спустя 12 лет
16 июл
Ольга Бузова не сдержала эмоций при виде гроба — фото
14 июл
«А замуж-то как хочется!»: Соцсети застыдили Бузову за непристойности
12 июл
«За что он так со мной?!» Бузова раскрыла подробности развода с Тарасовым — фото

Читайте также

+19° Днём +25°
Ночью +13°
62.87
0.04 70.79
0.18
Гороскоп на 22 июля: Раки, хватит перетягивать канат!

Последние новости

9:26
Сотрудничество с МВФ может стать «могилой» для Зеленского
9:12
Фото: «русская Кардашьян» похвасталась пышной грудью в наряде с глубоким декольте
8:52
Беременная женщина погибла в аварии со «скорой» в Иркутской области — видео
8:42
Прохор Шаляпин опубликовал интимное фото с Копенкиной из ванной
8:34
Директор Началовой выложила в сеть старое фото со свадьбы Бузовой с Тарасовым
8:25
Какой праздник отмечают 22 июля и что принято делать в этот день

Сейчас читают

«Бомба!» Жасмин раззадорила фанатов эротичным фото
Поклонники Жанны Фриске опубликовали редкое фото беременной певицы
Прохор Шаляпин опубликовал интимное фото с Копенкиной из ванной

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги