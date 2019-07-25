Захарова уличила британского журналиста в грубом искажении слов Путина

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Официальный представитель МИД РФ подробно рассказала, как сотрудник BBC выдал слова Майка Помпео за высказывание российского лидера.

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Фото, видео : Facebook @maria.zakharova.167

Директор Департамента информации и печати МВД РФ Мария Захарова привела факты неверного цитирования Владимира Путина британским журналистом Уиллом Грантом, передает RT.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства подняла этот вопрос после пресс-конференции министра иностранных дел Сергея Лаврова на Кубе, в ходе которой сотрудник ВВС задал ему вопрос и привел высказывание российского лидера, якобы произнесенное после встречи с президентом Венесуэлы Уго Чавесом в 2010 году.

«Уилл Грант тогда и спрашивал, правда не о противоречиях, а о мостах между континентами и военно-техническом сотрудничестве России и Венесуэлы. Отвечая на этот вопрос, Владимир Путин сказал совсем не то, что сегодня было пересказано британцем в Гаване», — пишет Захарова.

Дипломат привела дословную цитату Путина из стенограммы, которая до сих пор доступна в сети:

«Если США не хотят поставлять вооружение в другие страны, в частности в Венесуэлу, то для нас это хорошо. Пускай и дальше не поставляют. „Свято место пусто не бывает“ — так говорят в России…»

Сергея Лаврова же Грант спросил о словах про «вакуум» между Северной и Южной Америками, о котором в 2019 году говорил Госсекретарь США Майк Помпео. Глава МИД ответил, что британский журналист что-то путает.

«Ну, просто немного ошибся корреспондент королевского телеканала. Приписал цитату Госсекретаря США Президенту России. Слова-то правильно все вспомнил — молодец. А все остальное перепутал», — отметила Захарова.

По ее словам, на прямой вопрос корреспонденту ВВС, почему так грубо были искажены слова Путина, прозвучал невразумительный ответ о вине переводчиков.

«Господа британские цензоры, обратите внимание на фейки, которые распространяют корреспонденты вашего же, британского СМИ. И в следующий раз подумайте, пускать ли как раз ВВС на ваши чудесные конференции по борьбе с дезинформацией», — заключила представитель МИД.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о комментарии Захаровой в связи с ростом числа американских наемников в Сирии.

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