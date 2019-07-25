Захарова уличила британского журналиста в грубом искажении слов Путина

Директор Департамента информации и печати МВД РФ Мария Захарова привела факты неверного цитирования Владимира Путина британским журналистом Уиллом Грантом, передает RT.
Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства подняла этот вопрос после пресс-конференции министра иностранных дел Сергея Лаврова на Кубе, в ходе которой сотрудник ВВС задал ему вопрос и привел высказывание российского лидера, якобы произнесенное после встречи с президентом Венесуэлы Уго Чавесом в 2010 году.
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Дипломат привела дословную цитату Путина из стенограммы, которая до сих пор доступна в сети:
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Сергея Лаврова же Грант спросил о словах про «вакуум» между Северной и Южной Америками, о котором в 2019 году говорил Госсекретарь США Майк Помпео. Глава МИД ответил, что британский журналист что-то путает.
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По ее словам, на прямой вопрос корреспонденту ВВС, почему так грубо были искажены слова Путина, прозвучал невразумительный ответ о вине переводчиков.
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Ранее 5-tv.ru рассказывал о комментарии Захаровой в связи с ростом числа американских наемников в Сирии.