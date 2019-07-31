Фотографии Пугачевой «без фотошопа» смутили поклонников

, 11:30 Фото 69 768

Снимки Примадонны без фильтров появились на фанатских страницах звезды в Instagram.

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Фото, видео : www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Некоторые пользователи Instagram были удивлены необработанными фотографиями Аллы Пугачевой из латвийской Юрмалы, куда Примадонна с семьей приехала на фестиваль Лаймы Вайкуле «Рандеву».

Снимки 70-летней звезды «без фотошопа» размещены на фанатских страницах социальной сети. Пока одни поклонники Аллы Борисовны восхищались ее естественностью и смелостью, другие были недовольны увиденным.

Instagram @allapugacheva_koroleva

«Вы просто класс»;

«Ну, нет уже молодости в коленках, мягко выражаясь, так пусть стилисты подскажут, как их прикрыть. Ну, обидно читать гадости, на которые вы сами напрашиваетесь»;

«Возраст не спрячешь даже за фильтры».

До этого подписчики Максима Галкина отмечали, что Примадонна выглядит моложе мужа на семейном снимке во время прогулки в лесу.

Ранее 5-tv.ru публиковал уморительное видео посиделок Вайкуле и Пугачевой в Юрмале.

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Фотографии Пугачевой «без фотошопа» смутили поклонников

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