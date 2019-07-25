Соучредительницу компании TOY.RU Алису Лобанову задержали в Москве

Бизнес-леди Алису Лобанову, являющуюся соосновательницей компании TOY.RU — одного из крупнейших интернет-магазинов игрушек, задержали в центре Москвы. Как стало известно 5-tv.ru, женщина проходит в качестве свидетеля по делу о неуплате налогов. Речь может идти о сумме равной 600 миллионам рублей.

Следователи СК РФ по Московской области доставили Лобанову на допрос из отеля на Охотном ряду.

Судя по социальным сетям, супруга миллионера и бизнес-леди довольно часто общается с представителями российского шоу-бизнеса. Так в ее Instagram. Например, можно увидеть Филиппа Киркорова, в съемках клипа которого она принимала участие.

Instagram @alisabartova

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что сбежавшая с миллионами долларов жена эмира Дубая разводится с ним.