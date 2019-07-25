Соучредительницу компании TOY.RU Алису Лобанову задержали в Москве

, 23:05 145

Бизнес-леди проходит в качестве свидетеля по делу о неуплате налогов.

Фото : © РИА Новости / Евгения Новоженина

Бизнес-леди Алису Лобанову, являющуюся соосновательницей компании TOY.RU — одного из крупнейших интернет-магазинов игрушек, задержали в центре Москвы. Как стало известно 5-tv.ru, женщина проходит в качестве свидетеля по делу о неуплате налогов. Речь может идти о сумме равной 600 миллионам рублей.

Следователи СК РФ по Московской области доставили Лобанову на допрос из отеля на Охотном ряду.

Судя по социальным сетям, супруга миллионера и бизнес-леди довольно часто общается с представителями российского шоу-бизнеса. Так в ее Instagram. Например, можно увидеть Филиппа Киркорова, в съемках клипа которого она принимала участие.

Instagram @alisabartova

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что сбежавшая с миллионами долларов жена эмира Дубая разводится с ним.

Читайте также

+20° Днём +22°
Ночью +12°
63.16
0.04 70.29
-0.03
Гороскоп на 25 июля: Близнецы, время для шалостей!

Последние новости

0:07
Глава Петербурга: Зеленые зоны могут застраиваться только с согласия жителей
23:45
«В гробу я видала все замужества» — Лолита об отношениях с мужчинами
23:29
Глава Петербурга рассказал об инновациях в управлении городом
23:26
«Неожиданно!»: Дима Билан перекрасился в блондина — фото
23:05
Соучредительницу компании TOY.RU Алису Лобанову задержали в Москве
22:53
Капитан задержанного Украиной российского танкера рассказал о произошедшем

Сейчас читают

«Ножки бы подлинее»: Подписчики раскритиковали фото Ольги Орловой в купальнике
Молодая женщина зарезана средь бела дня на детской площадке в Москве — видео
«Богиня!»: Пелагея выложила снимок на фоне заката и показала стройную ножку

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги