Соучредительница TOY.RU Алиса Лобанова опровергла «утку» о своем задержании

, 0:46 Интервью 40

Бизнес-леди заявила, что информацию о ее якобы задержании в столице распустили недоброжелатели.

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Фото, видео : Instagram @alisabartova, ren.tv

Соосновательница TOY.RU Алиса Лобанова в интервью 5-tv.ru прокомментировала информацию о своем задержании. По словам бизнес-леди, она находится в Москве, ее никто не задерживал, а слухи распространили ее недоброжелатели.

«Я сижу в центре Москвы совершенно спокойно, мне никто не мешает. Эта была брошена „утка“ явно моими недоброжелателями. Можете это опровергнуть», — сказала Алиса Лобанова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что супругу известного миллионера и соучредительницу крупного интернет-магазина игрушек задержали в центре Москвы по делу о неуплате налогов. Сообщалось, что девушка проходила по делу в качестве свидетеля и была доставлена на допрос.

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