Соучредительница TOY.RU Алиса Лобанова опровергла «утку» о своем задержании

Соосновательница TOY.RU Алиса Лобанова в интервью 5-tv.ru прокомментировала информацию о своем задержании. По словам бизнес-леди, она находится в Москве, ее никто не задерживал, а слухи распространили ее недоброжелатели.

«Я сижу в центре Москвы совершенно спокойно, мне никто не мешает. Эта была брошена „утка“ явно моими недоброжелателями. Можете это опровергнуть», — сказала Алиса Лобанова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что супругу известного миллионера и соучредительницу крупного интернет-магазина игрушек задержали в центре Москвы по делу о неуплате налогов. Сообщалось, что девушка проходила по делу в качестве свидетеля и была доставлена на допрос.