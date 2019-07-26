«Самый родной человечек»: фото маленькой Лизы Галкиной появилось в сети

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Сейчас дочери звездных родителей уже пять лет, но на снимке ей лишь около трех годиков.

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Фото, видео : Instagram @elizaveta_galkinaa

На радость поклонникам Аллы Пугачевой и Максима Галкина в сети появилось архивное фото из семейного альбома этой звездной пары. На снимке запечатлена их дочь Лиза, которая сидит на коленях у Примадонны.

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При этом девочке на вид года три. На ней надето красное платье, белые колготы и светлые туфли. Звезда отечественной сцены гладит Лизу по светлым волосам, и та счастливо улыбается.

«Самый родной человечек», — гласит надпись к фото в Instagram.

Instagram @elizaveta_galkinaa

Подписчики отметили, какие же они обе красавицы — и мама, и дочка, и поблагодарили за снимок.

Тем временем Лизе Галкиной исполнилось уже пять лет, и она поражает родителей своей смышленостью. Так, у нее родилась идея изготовить поделку с использованием ракушек, что у нее благополучно получилось и растрогало отца.

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