Фото: Фанаты Пугачевой опубликовали фразу, авторство которой приписывают певице

, 10:25 Фото 112

Слова певицы процитировали фанаты в одном из Instagram-аккаунтов.

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Фото, видео : www.globallookpress.com / © Genrietta Peryan

Стало известно, каких людей, по мнению Аллы Пугачевой, стоит опасаться. Цитата Примадонны появилась на фан-странице ее дочери Лизы в Instagram.

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В основной ленте аккаунта была опубликована портретная фотография Аллы Борисовны. Снимок сопровождала фраза, авторство которой принадлежит певице, сообщает Teleprogramma.pro.

«Не нужно бояться тех, кто не любит. Нужно бояться тех, кто делает вид, что любит», — значится под фото.

Instagram @elizaveta_galkinaaa

Стоит отметить, что этому выражению уже много лет, а сама формулировка уже успела стать крылатой. Однако, как утверждают поклонники семьи Пугачевой в комментариях, актуальности реплика не теряет и по сей день.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Лиза Галкина сделала массаж отцу новым способом.

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