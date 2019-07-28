«Ноги от ушей»: Настя Уколова показала, как отдыхает в Турции — фото

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Звезда «Молодежки» выложила серию снимков с отпуска.

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Фото, видео : Instagram @anastasiyaa_ukolova

Российская актриса Анастасия Уколова сейчас находится на отдыхе в Турции. Она нежится под солнечными лучами, гуляет по городу и в это время делает фото и видео, которыми делится в Instagram.

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В субботу, 27 июля, артистка опубликовала серию снимков в купальнике, которые были сделаны недалеко от отеля на турецком курорте. На кадрах теледива продемонстрировала свою фигуру в полный рост, чем побудила поклонников сделать ей многочисленные комплименты.

Instagram @anastasiyaa_ukolova

Фанаты не могли устоять перед красотой Уколовой. Одни хвалили ее ноги, вторые — стройную фигуру, а третьи восхищались нежными чертами лица девушки.

«Ноги-то от ушей».

«Худышка».

«Шикарная фигура!»

«Вы очень красивая, восхищаюсь вами».

«Эти губы — просто лучшее, что я видела в своей жизни», — отметили комментаторы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Анастасия Уколова поделилась очередным фото с отпуска в купальнике.

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