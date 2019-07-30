Росконтроль проверил зубные пасты, две из семи оказались токсичными

Эксперты Росконтроля протестировали семь образцов зубной пасты популярных брендов. Результаты исследования опубликованы в понедельник, 29 июля на сайте организации.

Проверены были обычные пасты для ежедневного использования «Новый жемчуг», «Лесной бальзам», «Пародонтол», Blend-a-med, Splat Professional, Biomed и President.

Оказалось, что общее очищающее действие всех семи образцов находится примерно на одном уровне — среднем. Немного более высокий результат показал «Лесной бальзам», а чуть ниже показатели оказались у пасты President. Показатель рН также в рамках нормы — от 4,5 до 10,5 — у всех образцов.

Отбеливающий эффект среди тестируемых образцов был заявлен лишь у Splat Professional, но оказалось, что это не соответствует действительности. Зато небольшой отбеливающий эффект показали «Лесной бальзам», «Новый жемчуг» и Blend-a-med.

Специалистом также важно было проверить зубные пасты на безопасность для потребителя, поскольку, по статистике, человек съедает примерно два килограмма этого продукта в течение своей жизни. По микробиологическим показателям и содержанию фтора все образцы оказались в норме. А вот по общетоксическому действию две из семи зубных паст тест не прошли. У «Нового жемчуга» и Biomed показатели токсичности оказались выше нормы.

Как сообщается, производители этих паст были сразу же уведомлены о нарушении и компания, выпускающая Biomed уже претензии устранила, что было подтверждено повторными тестами.

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