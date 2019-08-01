Невский проспект, BMW X6, неадекват за рулем, страшная авария — эта логическая цепочка сработала снова. Чудом без жертв, но пять машин покорежено. Расследование показало, что за считанные минуты ДО этого виновник с трудом тронулся с парковки одного из баров Думской улицы. Проехал, вихляя, меньше километра и устроил массовое ДТП.

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Пил ли водитель до аварии, пока не установлено. А может, не только пил? Вот кадры с камеры наблюдения на самой злачной улице Петербурга — Думской, где расположены десятки ночных заведений. Ее еще называют веселящей — шарики с закисью азота у местных завсегдатаев ценятся не меньше алкоголя. Вдыхал ли Виталий Хребтов дурманящий газ, установить уже невозможно, вещество выводится из организма в течении часа? Но покидал он один из клубов явно в невменяемой состоянии, тараня пластиковые барьеры.

На том же месте, в тот же час. Но! Февраль этого года. Думская улица, BMW такой же модели, только черный. После бурной ночи, под веселящим газом, 30-летний Мурад Касымов выруливает на Невский и практически сразу врезается в толпу прохожих. За смерть двоих человек Касымову грозит семь лет колонии. Хребтов может отделаться административкой говорят юристы.

На эмоциях высказывают разные предложения, как защитить Невский от таких веселых водителей, может знаки поставить, запрещающие выезд с «ресторанных» улиц на главную магистраль? Ведь случай не последний — уверен Алексей Полторанин.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео допроса Виталия Хребова, устроившего массовое ДТП в центре Санкт-Петербурга.