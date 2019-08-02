Потенциально обитаемая планета найдена в 31 световому году от нас

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GJ 357 d значительно больше Земли.

Фото : www.globallookpress.com

В начале 2019 года международная группа астрономов сообщила о первой потенциально обитаемой экзопланете GJ 357 d. Как отмечает Lenta.ru, она находится на расстоянии 31 светового года от земли. Планета значительно больше Земли и относится к классу суперземель. Плотная атмосфера дает возможность для существования живых организмов.

GJ 357 d располагается в так называемой зоне Златовласки — области космоса, находящейся в достаточной близости от звезды, чтобы вода там могла находиться в жидком состоянии. Малейшая возможность существования воды на планете мотивирует ученых продолжать исследования в надежде обнаружить признаки жизни. Астрономы уверены, что они близки к разгадке тысячелетнего вопроса о том, одиноки ли мы в космосе.

Помимо GJ 357 d, в системе вращаются еще две планеты. Они расположены вокруг звезды спектрального класса М (красные звезды) с периодом 55,7 дня.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что обсерватория НАСА запечатлела НЛО.

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