Сегодня они — известные на весь мир актеры, музыканты и телеведущие. Однако их звезды могли не зажечься, если бы не их замечательные бабушки. 5-tv.ru составил подборку знаменитостей, которые гордятся своими родственницами.
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Данила Козловский
Бабушка знаменитого российского актера имела необычную профессию — штурман истребителя. Вместе со своим супругом, в одном экипаже она прошла всю Великую отечественную войну. Супружеская пара военных дошла до Берлина. Каждый год 9 мая, в День Победы Данила Козловский воздает дань памяти любимой бабушке.
Леонардо Ди Каприо
Бабушка голливудского актера — Елена Инденбиркен, в девичестве Смирнова. Женщина родилась в Перми, а после замужества эмигрировала в Германию. Леонардо Ди Каприо гордится своей родственницей. Бабушка для артиста — воплощение внутренней силы и цельности. Она прошла через нищету, войну и эмиграцию. Звезда считает, что его бабушка — настоящая русская женщина с трудной судьбой, которая ее не сломала.
Никита Пресняков
У этого парня, пожалуй, самая знаменитая и популярная бабушка в России. Никита Пресняков — сын Кристины Орбакайте — приходится внуком самой Алле Пугачевой. Родственники находятся в прекрасных отношениях и часто видятся на семейных торжествах. Никита пошел по стопам бабушки и стал заниматься музыкой. Однако поп-жанр его не прельстил, и юный музыкант стал исполнять рок. Единственное, чем он недоволен — поклонники бабушки постоянно комментируют его Instagram.
Стас Пьеха
Еще один обладатель «суперзвездной» родственницы. Не сложно догадаться — бабушка Стаса — легендарная эстрадная певица — Эдита Пьеха. Музыкант очень гордится знаменитыми родственниками и ценит любимую бабушку. Стас жалеет, что в детстве слишком мало времени проводил в компании Эдиты из-за ее постоянных гастролей.
Иван Ургант
Бабушка Ивана — знаменитая актриса — Нина Ургант. Недавно женщине исполнилось 89 лет, но и сейчас она готова выйти на сцену театра или сыграть роль в кино. Однако женщина признается — она никогда бы не смогла так виртуозно импровизировать, как ее знаменитый внук. Между родственниками сложились очень доверительные отношения — Ургант всем делится со своей бабушкой.
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