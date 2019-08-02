Ипотека укрепляет брак — статистика

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Семьи, взявшие на себя кредитные обязательства, разводятся в десять раз реже.

Фото : ТАСС/Klaus Ohlenschlдger

Согласно исследованию, доля разводов у людей, невыплачивающих ипотеку, колеблется от 10% до 20%, в то время как среди заемщиков — всего 2%. Эксперты считают, что семьи, которые решаются на оформление ипотечного кредитования, более позитивно оценивают свои финансовые возможности и стабильность отношений.

К тому же развод для ипотечников сулит большие проблемы, а именно — долгие судебные разбирательства по вопросу установления окончательного собственника недвижимости.

По данным бюро кредитных историй «Эквифакс», после расторжения брака 40% заемщиков несколько задерживают выплаты, но в скором времени возобновляют регулярность платежей.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в России вступили в силу ипотечные каникулы.

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