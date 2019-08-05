Какой праздник отмечают 5 августа и что важно сделать в этот день?

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В День Трофима Бессоника принято собирать малину и калину, а также внимательно следить за изменениями погоды.

Фото : © РИА Новости / Максим Богодвид

Православные отмечают 5 августа День Трофима Бессонника. В этот праздник чтят память 15 мучеников, пострадавших за веру во времена гонений в IV веке.

Трофима и его учеников судили при императоре Диоклитиане, который исповедовал язычество. Православных христиан заставляли публично отказаться от веры и принести жертву языческому божеству. Однако Трофим и его последователи отказались подчиняться тирану. Из-за этого на суде их жестоко истязали и пытались сжечь на костре. Однако 15 христиан вышли из огня целыми и невредимыми. Тогда Диоклитиан отдал приказ обезглавить мучеников.

Православные в этот день стараются наблюдать за природными явлениями и прислушиваться к приметам:

Громко кричит сорока — будет теплая зима;

Вечером появился густой туман — весь август будет теплым;

Ночью на небе много звезд — наступит период затяжных дождей;

Гроза в этот день сулит очень долгую осень.

5 августа не принято лежать на диване без дела. В этот день советуют заниматься любой хозяйственной деятельностью: поливать растения в саду, полоть сорняки, обрабатывать плодоносные деревья от насекомых и заниматься другими полезными вещами.

В Трофимов день начинают собирать малину и калину. Обе ягоды славятся своими целебными свойствами. Из собранного урожая обычно делают варенье, джем, мармелад, компоты и пастилу. Также советуют замораживать ягоды на зиму и делать из них морс.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 4 августа православные отметили день памяти Марии Магдалены.

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