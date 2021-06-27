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Кулинарный лайфхак: Как виртуозно натереть сыр на терке — видео

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Алиса Старжевская
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Натереть сыр на терке, — казалось бы, что может быть проще? Но каждая хозяйка знает, — и терка, и сыр могут подвести и испортить кулинарный шедевр. На помощь придет наш до гениального простой лайфхак.

Фото, видео: 5-tv.ru, www.globallookpress.com

Пицца, лазанья, спагетти карбонара, мясо по-французски — рецепты, в которых не обойтись без тертого сыра, можно перечислять до бесконечности. Да и банальную утреннюю яичницу пригоршня измельченного сыра, расплавившегося и аппетитно тянущегося, сделает во сто крат вкуснее. Но каждый не раз сталкивался с тем, что сыр, особенно мягкого сорта, на кухонной терке не сколько измельчатся в аккуратную паутинку, сколько крошится и ломается. А порой и вовсе кусочки прилипают к терке и слипаются в неаппетитные комки. Тут уж никакой тебе эстетики или кулинарного шика. На помощь вам в этой ситуации придет простой кулинарный лайфхак.

Кулинарный лайфхак: Сыр на терке без хлопот

Как же без труда натереть сыр, не запоров эту кулинарную задачу? Для того, чтобы сыр не крошился, не прилипал к терке и не слипался в комочки, просто возьмите с полки растительное масло и с помощью салфетки, кулинарной кисточки или ватного диска слегка смажьте им внешнюю часть терки. Теперь с тем, чтобы натереть сыр, у вас больше возникнет никаких проблем. Кусочки сыра не будут крошиться, прилипать к терке или слипаться в комочки. Любое блюдо, украшенное аппетитной сырной паутинкой или зарумянившейся сырной шапкой, будет вашим настоящим кулинарным шедевром. Вот такой простой и полезный лайфхак.

Ранее 5-tv.ru делился лайфхаком, как просто и надежно спрятать свои ценности от пляжных воришек.

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