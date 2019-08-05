На каком по счету свидании лучше начинать заниматься сексом

, 16:38 91

Сексолог призвала россиянок не верить женским порталам и журналам, а, в первую очередь, следовать своим желаниям.

Фото : www.globallookpress.com /Bill Ling

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Женщинам не стоит верить специализированным порталам и журналам, в которых то и дело прописываются временные рамки для удачного первого секса между партнерами. Об этом в беседе с «Ридусом» заявила семейный психотерапевт и психолог-сексолог Инна Паустовская. По ее мнению, в первую очередь, паре стоит учитывать особенности своих отношений, а также свои желания.

«Иногда и 20 встреч бывает недостаточно, и доверие не сформировано. А иногда спустя сутки есть чувство, будто знали друг друга всю жизнь», — считает Паустовская. Так что начинать интимные отношения нужно в тот момент, когда этого хотят оба партнера.

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Однако при этом все же существует «классический минимальный срок». Обычно считается, что за три свидания формируется первичное понимание друг друга и какая-никакая ценность общения. Также специалист отметил, что секс не всегда влияет на продолжительность отношений. Куда важнее эмоции, возникающие между партнерами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что мужчины любят в женщинах и почему.

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