Какие привычки времен СССР вредны для здоровья?

В Советском Союзе некоторые правила личной гигиены считались правильными и полезными. Старшее поколение порой и сейчас к ним прибегает. Однако специалисты утверждают, что многие из подобных процедур вредны и даже опасны для здоровья, сообщают «Известия».

Первое, от чего советуют отказаться медики, так это от использования хозяйственного мыла для очищения лица и тела. Миф о полезных свойствах такого умывания существует до сих пор.

Но специалисты заявляют, что мыться таким мылом вредно. Оно содержит жирные кислоты, саломас (твердый жир) и щелочи. Также в его составе имеется едкий натрий и канифоль. Хозяйственное мыло провоцирует появление дерматита, а вот для стирки оно вполне пригодно.

Также во времена СССР граждане пользовались газетами вместо туалетной бумаги, что опасно для здоровья. Краска для печатной продукции содержит вредные хромат и сульфид свинца.

Еще одна вредная гигиеническая процедура — это использование одеколона для очищения кожи. Женщины часто прибегают к этому виду жидкости для снятия косметики. Однако спирт, содержащийся в одеколоне, пересушивает кожу лица и опасен для глаз.

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