Убивший авиадиспетчера Виталий Калоев показал фото подросших двойняшек

Российский архитектор Виталий Калоев, который в 2002 году убил швейцарского авиадиспетчера Питера Нильсена, решив, что его семья погибла в катастрофе над Боденским озером именно по вине мужчины, показал подросших двойняшек.

Некоторое время назад фотографии Калоева с детьми появились в СМИ Северной Осетии. На них архитектор держит на руках двоих детей. После того, как мужчина вышел из колонии за примерное поведение, он еще долгое время не решался заводить новую семью. В результате катастрофы архитектор потерял супругу и детей. Однако сейчас стало известно, что Виталий Калоев вновь женился, а в конце прошлого года его новая супруга родила двойню.

Большинство пользователей написали под опубликованными фотографиями мужчины восторженные комментарии, поздравляя его с «новой жизнью».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что после убийства авиадиспетчера Калоев был приговорен к восьми годам заключения, однако в ноябре 2007-го его освободили досрочно.