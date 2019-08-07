Британский эксперт назвала неожиданный способ замедлить старение

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Ники Виброу рассказала о простом методе сохранить молодость.

Фото : www.globallookpress.com /mm-images

Британский фитнес-эксперт Ники Виброу рассказала о способе, позволяющем замедлить процесс старения в организме. Этот метод, по ее словам, идеально подходит также для поддержания оптимального водного баланса в организме, сообщают «Известия».

Ники Виброу заявляет, что в день нужно выпивать восемь кружек чая. Организм стареет из-за химических реакций в клетках, в процессе которых появляются свободные радикалы, повреждающие здоровые клетки.

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Фитнес-эксперт говорит, что из-за этих элементов клетки лишаются кислорода, уровень необходимого для сияния и упругости кожи коллагена снижается.

Опираясь на множество исследований, Виброу заявила, что те, кто регулярно пьет зеленый или белый чай, стареют намного медленнее, нежели те, кто не употребляет этот напиток совсем.

Ранее британские ученые рассказали, что щекотание уха током замедляет старение.

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