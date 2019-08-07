Юзеры отметили, что дети Пугачевой и Галкина становятся копиями родителей

Дети Примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой и юмориста Максима Галкина уже в пятилетнем возрасте обзавелись большой армией фанатов. Каждый снимок Лизы и Гарри, появившийся на просторах сети, вызывает всплеск обсуждений поклонников. У юных знаменитостей есть даже собственные страницы в Instagram, на которых родители делятся самыми яркими моментами из их жизни.

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На этот раз в аккаунте Лизы Галкиной появилась фотография, на которой малышка запечатлена вместе со своим знаменитым отцом и братом. Шоумен широко улыбается на снимке и обнимает своих наследников, а вот по лицам детей нельзя сказать, что они рады. Лиза смотрит в камеру, слегка нахмурившись, да и Гарри на фотографии кажется чересчур серьезным. На это обратили внимание поклонники звездной семьи.

«Ну, и детки! Гарри — такой добрячок», — иронично заметил один из комментаторов.

«Зато папа счастливый», — добавил другой.

Instagram @elizaveta_galkinaa

Другие подписчики, в свою очередь, начали обсуждать внешность ребят. Большинство сошлись на том, что Лиза с годами становится все больше похожа на свою знаменитую мать, а Гарри — копия Галкина в детстве.

«Господи, как быстро они меняются! Гарик все больше становится похож на папу, а Лизонька на маму».

«Копии родителей».

«Гарри — вылитый отец!» — отметили пользователи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Лиза Галкина «изобрела» собственный смартфон.