Частный детектив из ФРГ готов обнародовать данные о крушении MH17

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Эксперт по имени Йозеф Реш самостоятельно расследовал авиакатастрофу над территорией Донбасса, произошедшую в июле 2014 года.

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Фото, видео : www.globallookpress.com /Ria Novosti, /Leonid Faerberg

Частный детектив из Германии по имени Йозеф Реш готов обнародовать данные о крушении малайзийского самолета Boeing MH17, которое произошло в июле 2014 года. Жертвам авиакатастрофы тогда стали 298 человек. На протяжении пяти лет эксперт самостоятельно расследовал причины трагедии, передает РИА Новости.

По словам Реша, у него есть вся информация об ответственных за крушение лайнера, а также данные с американских спутников. До этого детектив уже пытался предложить собранные им данные Нидерландам, прокуратура которых руководит Совместной следственной группой (ССГ), но получил отказ. Теперь он намерен обратиться с подобным предложением к Малайзии, России и другим странам.

«Я сейчас еще раз напишу в ССГ, вместе с моим адвокатом. Это будет распространено на международном уровне, и посмотрим на реакцию», — заявил Йозеф Реш.

Также он отметил, что не заставляет следователей принять обнаруженные им сведения, а лишь предлагает обнародовать их вместе с Малайзией, Россией и любым государством.

Летевший из Амстердама в Куала-Лумпур Boeing MH17 потерпел крушение 17 июля 2014 года в Донецкой области. Погибли все 298 человек, находившиеся на борту.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Малайзия призвала отказаться от обвинений в адрес России по MH17.

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