  1. Пятый канал
  4. Какие симптомы могут указывать на склонность к инфаркту

Какие симптомы могут указывать на склонность к инфаркту

, 7:24 7

Врачи сформулировали несколько признаков, свидетельствующих о предрасположенности к инфаркту.

Фото : www.globallookpress.com /imagebroker/Michaela Begsteiger

Четверть смертей в мире происходит из-за заболеваний сердца. А около 20% инфарктов происходит бессимптомно, их еще называют «молчаливыми». Такие скрытые сердечные приступы наносят организму непоправимый вред. Но медики сформулировали несколько симптомов, которые должны заставить больного насторожиться и в срочном порядке обратиться к врачу.

Гороскоп на 9 августа: Львы, дело пахнет деньгами

Так, одним из первейших признаков предрасположенности к инфаркту врачи называют сильную одышку.

«Если на первом-втором этажах при подъеме по лестнице вам пришлось остановиться и отдышаться, значит, сердце испытывает большую нагрузку, а вы находитесь в группе риска инфаркта миокарда», — приводит слова врача и телеведущего Сергея Агапкина «Российская газета».

Помимо одышки, серьезными симптомами, указывающими на то, что с сердцем не все в порядке, считается резкое ухудшение самочувствия при физической нагрузке. И уже совсем нельзя игнорировать давящую боль за грудиной, которая отдает в руку, под лопатку или даже в челюсть. О сердечном приступе может также говорить боль в спине в сочетании с кратковременным онемением рук. При появлении перечисленных симптомов необходимо срочно обращаться к врачу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как можно предвидеть внезапную остановку сердца.

Читайте также

+16° Днём +20°
Ночью +13°
65.13
0.04 73.04
0.15
Гороскоп на 9 августа: Львы, дело пахнет деньгами

Последние новости

7:27
Почему фанаты не поверили словам Бузовой о Sold out на концерте в Сочи
7:24
Какие симптомы могут указывать на склонность к инфаркту
7:15
«Ксюша, это — залет»: Миро уверена в беременности Собчак от Богомолова
7:09
Национальный стандарт на школьную форму хотят ввести в России
7:00
Дочь Юдашкина рассказала подписчикам, как поддерживает форму в отпуске
6:54
Фото: детенышу коалы наложили гипс на сломанную лапу в Австралии

Сейчас читают

Какой праздник отмечают 9 августа и что нельзя делать в этот день
Гороскоп на 9 августа: Львы, дело пахнет деньгами
«Девушка в красном»: Поклонники в восторге от яркого образа Нюши

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги