Еще в 20-30 годах прошлого века руководство страны советов «увело» лозунг у римского поэта-сатирика Ювенала: «В здоровом теле — здоровый дух!» Наш же современник московский поэт Игорь Иртеньев добавил к этому лозунгу:

В здоровом теле —

Здоровый дух.

На самом деле —

Одно из двух.

Спорту в России достаточно долго не уделяли должного внимания. Обязательную физкультурную подготовку ввели в гимназиях лишь в 1862-м. Нужны ли такие занятия, — споры не утихали довольно долго. Спустя десять лет уроки физкультуры ввели практически повсеместно, но ненадолго. К концу 80-х прошлого века эти уроки изъяли из программы, оставив лишь разминки, с которых начинался учебный день. Зато 19 февраля 1889-го в России провели первые соревнования по конькобежному спорту. Эта дата считается началом спортивной истории России: начинается активное развитие спорта и туризма, россияне участвуют в международных соревнованиях. В начале XX века создаются футбольные команды, конькобежные и лыжные лиги. В 1913-м начал работать Российский Олимпийский комитет. Спорт, пожалуй, единственное, что большевики решили перенять у царской России.

Воспитанницы Смольного института занимаются на уроке гимнастики. Фото: РИА Новости

Придя к власти, большевики поняли, что необходимо создание мобилизационного резерва для Красной Армии. Для этого сначала был введен Всевобуч — всеобщее военное обучение, а после как один из его элементов — обязательные физкультурные занятия. В 1919 году на Красной площади в Москве пролетарии впервые показали, каких успехов достигли в этом деле, — состоялся первый парад физкультурников и отрядов Всевобуча.

Предпосылками для создания праздника стало создание Московского пролетарского спортивного общества «Динамо» 18 апреля 1923 года. Организация предоставляла возможность заниматься спортом сотрудникам органов безопасности и правопорядка.

Спортсмены общества "Динамо". Фото: РИА Новости / У. Лавлейс

С 1931-го парады физкультурников становятся ежегодными. Главные мероприятия проходили в Москве и Ленинграде, однако, участвовали и другие союзные города.

19 апреля 1935-го, СНК СССР постановило создать Всесоюзное профсоюзно-кооперативное добровольное спортивное общество «Спартак». После чего советский спорт начал стремительно развиваться. Быть спортсменом стало престижно. Ни одна праздничная демонстрация уже не обходилась без участия гимнастов, футболистов и атлетов.

Спортивное движение приобретало массу, его важность подчеркивали высшие политические чины. Так в 35-м товарищ Сталин назвал парад физкультурников в Москве «лучшим другом пионеров». Народ ответил вождю, и в 36-м также в столице впервые прозвучал лозунг «Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство!» С этого года в столице стали проводить Всесоюзные физкультурные парады с участием всех союзных социалистических республик.

Физкультурный парад на Красной площади. Москва, 24 июля 1938 год.Фото: РИА Новости

На официальном уровне День физкультурника впервые отметили в 39-м. Несмотря на парады, до этого праздник был скорее народным, пропагандирующий здоровый образ жизни. В первые десятилетия СССР фиксированной даты у Дня физкультурника не было. Позже его стали отмечать во вторую субботу августа.

В послевоенные годы престиж спортсменов также продолжал расти. Так 12 августа 45-го состоялся парад физкультурников, выступали 25 тысячи человек из 16 советских республик. За выступлениями наблюдал почетный — командующий американскими оккупационными войсками в Европе генерал Дуайт Эйзенхауэр. Спортивно-гимнастическая часть парада длилась 4 часа 20 минут.

Физкультурный парад на Красной площади. Фото: РИА Новости / Олег Иванов

Массовое занятие спортом затронуло и систему образования. В университетах и институтах начали открываться физкультурные факультеты. Позже появились и учебные заведения, занимавшиеся подготовкой не только спортсменов-олимпиадников, но и физкультурников.

Последний парад физкультурников провели в 1954 году.

РИА Новости / Рамиль Ситдиков

С 61-го в СССР ежегодно отмечали День Физкультурника во вторую субботу августа. В 80-м День был закреплен Указом Президиума Верховного Совета СССР. В 90-е о празднике ненадолго забыли. В РФ День физкультурника был возрожден в 1995-м, однако, о былой популярности нечего было и говорить. Со временем ситуация стала меняться. Новым витком в развитии физкультуры стало повсеместное развитие фитнеса, а также популярность так называемых «фитнес-няш» в соцсетях.