Какой праздник отмечают 11 августа и что нельзя делать в этот день

Православные в воскресенье, 11 августа, празднуют Рождество святителя Николая Чудотворца, который является одним из самых почитаемых святых на Руси.

Николай Чудотворец появился на свет в 258 году в Патаре на южном побережье малоазийского полуострова. Известно, что еще при жизни святитель совершал чудеса — неоднократно спасал утопающих в морских пучинах, выводил людей из плена и заточения, исцелял народ от разных недугов и даже воскрешал. Исходя из этого, неудивительно, что Николая Чудотворца почитают во все времена многие народы.

Начиная с IХ века, святитель Николай почитается на Руси как небесный покровитель державной власти — считается, что он оказывает покровительство православным царям. В XIII веке традиция отмечать его Рождество в РПЦ уже существовала. В Великом Новгороде даже был монастырь, посвященный Рождеству Святителя Николая.

Что нельзя делать в этот день:

Не стоит заниматься любой работой. Следует отказаться от уборки в жилище и стирки.

Девушкам запрещается вязать и шить.

Как и во все церковные праздники — нельзя ругаться ссориться и сквернословить.

Что можно делать в этот день:

В праздник Рождества Николая Чудотворца следует посещать церковь. В храмах с раннего утра проводятся богослужения. Православные верующие ставят свечи и молятся перед иконами с образом святителя Николая.

Многие верующие в этот день подают нуждающимся, таким образом отдавая дань памяти Николаю Чудотворцу.

11 августа рекомендуется проводить в семейном кругу.

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