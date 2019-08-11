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  4. «Гензель и Гретель»: Детей Галкина на новом фото сравнили с героями сказки

«Гензель и Гретель»: Детей Галкина на новом фото сравнили с героями сказки

, 8:38 Фото 746

На странице малышки Лизы в Instagram, появился кадр, на котором девочка позирует в пышном белом платье, а ее брат — в костюме с бабочкой.

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Фото, видео : Instagram @garry.liza_galkiny

Дети ведущего Максима Галкина и Примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой завоевали сердца миллионов россиян и продолжают радовать поклонников новыми снимками. У пятилетних малышей есть даже собственные страницы в Instagram, на которых звездные родители делятся кадрами из жизни своих сорванцов.

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Instagram @garry.liza_galkiny

На этот раз на странице Лизы Галкиной в социальной сети появилась нежная фотография, где белокурая красавица вместе со своим братом позирует в студии. Малышка запечатлена в белом пышном платье, а Гарри — в черном костюме и бабочке.

Снимок юных знаменитостей у подписчиков вызвал бурю восхищения. Комментаторы подчеркнули, что Лиза выглядит, как настоящая принцесса, и, вообще, снимок очень напоминают сказку. У одного из пользователей образы детей вызвали ассоциации с героями произведения братьев Гримм — Гензель и Гретель.

«Нет слов… божественно».

«Детки, вы из сказки».

«Кукленыши, милашки».

«Галчата».

«Гензель и Гретель», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Пугачева показала фото дочки в красном дизайнерском купальнике.

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