Какой праздник отмечают 12 августа и что нельзя делать в этот день

Христиане всего мира в понедельник, 12 августа, вспоминают мученика Иоанна Воина, который жил в IV нашей эры. В молодости он состоял на службе у римского императора Юлиана Отступника и был вынужден участвовать в гонениях на верующих.

Однако вскоре Иоанн разочаровался в этих деяниях и стал тайно помогать христианам, предупреждая их о готовящихся облавах и помогая им бежать из плена.

Император, прознав об этом, повелел заключить своего подданного в тюрьму и в последствии казнить, но погиб сам в сражении с персами. Так Иоанн был освобожден и прожил до глубокой старости, не отказывая в помощи никому и прославляя веру. За былые страдания, которые он пережил в заточении, он был прославлен именно как мученик.

Считается, что сон в ночь на 12 августа — вещий, и может реализоваться уже в ближайшие десять дней. Особенно велика вероятность его осуществления для именинников, которыми в этот день являются Анатолий, Ангелина, Валентин, Герман, Иван, Максим и Павел.

Что нельзя делать в этот день:

12 августа — не самое удачное время для общения с представителями власти. Не все стабильно и в финансовых вопросах — могут произойти непредвиденные задержки в получении прибыли. Также возможны и убытки.

Что можно делать в этот день:

Это благоприятный период для переезда, смены рода деятельности, а также путешествий, пускай и не больших. Несмотря на закат лета, погода на большей части территории России еще позволяет отправиться в лес, горы, к морю. Хорошо дать и физическую нагрузку своему организму.

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