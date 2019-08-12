В России празднуется День Военно-воздушных сил

В России 12 августа отмечается День Военно-воздушных сил (ВВС). В этом году празднуется 107-я годовщина со дня образования одной из ключевых составляющих Воздушно-космических сил Российской Федерации (ВКС РФ).

Генерал-полковник, главнокомандующий ВКС России Сергей Суровикин поздравил коллег с наступившим праздником. По его словам, за годы существования личный состав ВВС РФ внес огромный вклад в укрепление обороны государства, защищая его от посягательств врагов, сообщает «Рамблер».

«ВВС РФ продолжают славные традиции первых русских авиаторов, летчиков, проявивших героизм в период Великой Отечественной войны, испытателей авиационной техники и прославленных авиационных конструкторов », — отметил генерал-полковник.

Суровикин подчеркнул, что в настоящий момент Военно-воздушные силы работают на территории Сирии, решают важнейшие государственные задачи и оказывают помощь в ликвидации стихийных бедствий.

«Поздравляю всех с Днем Военно-воздушных сил! Желаю оптимизма и веры в свое дело, крепкого здоровья, семейного благополучия, новых успехов в военной службе и труде на благо нашей великой Родины », — сказал в завершение Сергей Суровикин.

Ранее 5-tv.ru рассказал, главком ВКС Сергей Суровикин сопровождал Владимира Путина в Ахтубинске.