Что освящать на Медовый спас, чтобы не было отбоя от женихов и завелись деньги?

Медовый спас или Маковей христиане отмечают в 2019 году 14 августа. В этот день много лет назад верующие окрестили водоемы частицей деревянного креста, на котором был распят Иисус Христос. Благодаря этому удалось спасти местных жителей от страшной эпидемии, бушевавшей в округе. С тех пор на Маковея принято освящать в церкви воду, травы и мед — в этот день пасечники традиционно приступают к его сбору.

Травы для освещения можно приобрести в храме. Однако эксперты советуют собирать их самим, ведь от того, из чего состоит букет, который станет вашим оберегом, будет зависеть предстоящий год. Поэтому прежде, чем составлять свой оригинальный букет, стоит ознакомиться с тем, что олицетворяет то или иное растение. Особенно важно посмотреть список тем, кто мечтает обрести женское счастье, обладать идеальным здоровьем и баснословным богатством.

Какие травы стоит добавить в букет, и за что они отвечают

— Калина — подарит красоту и романтические отношения;

— Подсолнух — будет дарить обладателю тепло и светлую энергию;

— Календула — защитит от болезней;

— Пшеница — принесет в дом достаток;

— Мята — в доме будут царить мир и гармония;

— Тирлич — подарит женщине много поклонников и ухажеров;

— Донник — примирит даже с самым главным врагом;

— Маковые головки — избавят от болей в голове;

— Веточки полыни — защитят от нечистой силы.

Что нельзя делать на Медовый спас

По традиции в этот день категорически нельзя употреблять алкоголь, участвовать в шумных застольях и объедаться, ведь празднество — церковное. Также нельзя на Маковея выполнять сложную работу по дому: уборку, прополку огорода, шитье и стирку. В Медовый спас люди не должны ссориться, проявлять агрессию и даже просто думать о ком-то плохо — весь негатив вернется зачинщику в трехкратном размере.

Что можно делать на Медовый спас

В этот день нужно употреблять в пищу продукты растительного происхождения — овощи и фрукты. Стоит отказаться от блюд, прошедших термическую обработку. Также можно кушать хлеб, мед и орехи.

На Маковея обязательно стоит сходить в церковь: поставить свечку, помолиться за себя и близких, освятить пищу, воду и букет из трав.

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