Видео: Пугачева и Вайкуле высмеяли социальные сети

Максим Галкин разместил в Instagram очередной видеоролик с участием звезд советской и российской эстрады — Аллы Пугачевой и Лаймы Вайкуле. Поклонники уже давно прозвали эти видео «ДамыСДюн».

Певицы изобразили сценку, в которой Лайма, прикрываясь сеткой от футбольных ворот, спрашивает Примадонну «Я где?». Та отвечает, что мечта звезды сбылась и она в социальных сетях.

Лайма от этой новости приходит в восторг и затаскивает упирающуюся Пугачеву в сеть. После чего знаменитости заявляют, что являются «дамами с дюн».

« А те, кто нам подражает — дамы без дюн. Ура! » — резюмирует Примадонна, глядя в камеру.

Некоторые подписчики Максима Галкина жестко раскритиковали ролик.

« Максим, а они сами себе эти „миниатюры“ придумывают? Чье это творчество? Просто интересно, в каком месте смеяться? Где смешно? » — спросил один из них.

« Все мы когда‐то будем впадать в детство. Грустно. Макс не выставляй это. Зачем нам эта показуха? Пусть сами себе там с ума сходят потихоньку », — разочаровался еще один.

В свою очередь поклонники звездной семьи выступили в защиту Пугачевой и Вайкуле.

«Дамы с Дюн очень крутые! Люблю их! Максим, спасибо! Да и пофиг, что думают другие, им хорошо и ладно! Хочу быть такой же сумасшедшей старушкой»;

«Как Примадонна хорошо выглядит!!! Вот, что счастье делает с женщиной! Добра и здоровья вашему семейству»;

«Юмор и положительные эмоции, это гарантия долгой и счастливой жизни. Просто молодцы! Обожаю!!!»;

«Почему так некоторых раздражает возраст этих дам? Ведь возраст — это неизбежно коснется всех, и то, что они позитивные и не превратились в скучных бабушек, прекрасно», — подчеркивают юзеры.

70-летняя Алла Пугачева и 65-летняя Лайма Вайкуле дружат уже много лет. В конце июля они рассказали, как здорово сходили на дискотеку и «пользовались успехом у молодежи».