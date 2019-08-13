Видео: Пугачева и Вайкуле высмеяли социальные сети

Максим Галкин разместил в Instagram очередной видеоролик с участием звезд советской и российской эстрады — Аллы Пугачевой и Лаймы Вайкуле. Поклонники уже давно прозвали эти видео «ДамыСДюн».
Певицы изобразили сценку, в которой Лайма, прикрываясь сеткой от футбольных ворот, спрашивает Примадонну «Я где?». Та отвечает, что мечта звезды сбылась и она в социальных сетях.
Лайма от этой новости приходит в восторг и затаскивает упирающуюся Пугачеву в сеть. После чего знаменитости заявляют, что являются «дамами с дюн».
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Некоторые подписчики Максима Галкина жестко раскритиковали ролик.
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В свою очередь поклонники звездной семьи выступили в защиту Пугачевой и Вайкуле.
«Дамы с Дюн очень крутые! Люблю их! Максим, спасибо! Да и пофиг, что думают другие, им хорошо и ладно! Хочу быть такой же сумасшедшей старушкой»;
«Как Примадонна хорошо выглядит!!! Вот, что счастье делает с женщиной! Добра и здоровья вашему семейству»;
«Юмор и положительные эмоции, это гарантия долгой и счастливой жизни. Просто молодцы! Обожаю!!!»;
«Почему так некоторых раздражает возраст этих дам? Ведь возраст — это неизбежно коснется всех, и то, что они позитивные и не превратились в скучных бабушек, прекрасно», — подчеркивают юзеры.
70-летняя Алла Пугачева и 65-летняя Лайма Вайкуле дружат уже много лет. В конце июля они рассказали, как здорово сходили на дискотеку и «пользовались успехом у молодежи».