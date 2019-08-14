Пострадать от наводнения в Хабаровском крае могут 18,5 тысяч человек

Хабаровскому краю угрожает новая, уже четвертая по счету, волна паводка. По прогнозам специалистов из-за сильных дождей уровень воды в Амуре в ближайшие дни может подняться на семь метров. Стихия уже вплотную подошла к городу. Подтоплены полторы тысячи земельных участков и несколько жилых домов. В регионе действует режим чрезвычайной ситуации.

Утром в среду, 14 августа, в Хабаровске провел совещание глава МЧС. Евгений Зиничев главной задачей назвал обеспечение безопасности жителей Дальнего Востока. Спасатели находятся в повышенной готовности. Для защиты от паводка на Амуре установили дополнительные дамбы.

Сильные дожди в регионе спровоцировали тайфуны Лекима в Китае и Кроса в Японии. Ожидается, что в конце недели в Хабаровском крае выпадет до 150 миллиметров осадков.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что пострадавшими от паводка в Иркутской области признаны 45 тысяч человек.