  1. Пятый канал
  4. Пострадать от наводнения в Хабаровском крае могут 18,5 тысяч человек

Пострадать от наводнения в Хабаровском крае могут 18,5 тысяч человек

, 6:14 Эфирная новость 27

Более 40 населенных пунктов в регионе рискуют попасть в зону паводка на Амуре.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : ГУ МЧС России по Хабаровскому краю/ТАСС, Пятый канал

Тема:
Паводок в Иркутской области 68 Погода 3959

Хабаровскому краю угрожает новая, уже четвертая по счету, волна паводка. По прогнозам специалистов из-за сильных дождей уровень воды в Амуре в ближайшие дни может подняться на семь метров. Стихия уже вплотную подошла к городу. Подтоплены полторы тысячи земельных участков и несколько жилых домов. В регионе действует режим чрезвычайной ситуации.

Утром в среду, 14 августа, в Хабаровске провел совещание глава МЧС. Евгений Зиничев главной задачей назвал обеспечение безопасности жителей Дальнего Востока. Спасатели находятся в повышенной готовности. Для защиты от паводка на Амуре установили дополнительные дамбы.

Сильные дожди в регионе спровоцировали тайфуны Лекима в Китае и Кроса в Японии. Ожидается, что в конце недели в Хабаровском крае выпадет до 150 миллиметров осадков.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что пострадавшими от паводка в Иркутской области признаны 45 тысяч человек.

Тема:
Паводок в Иркутской области 68
11 авг
Пострадавшими от паводка в Иркутской области признаны 45 тысяч человек
9 авг
Более четырех тысяч детей отправлены на отдых из затопленной Иркутской области
7 авг
Более пяти тонн гуманитарной помощи доставили в пострадавший от паводка Тулун
6 авг
Путин в Сочи встретился с пострадавшими от наводнения в Иркутской области
2 авг
Видео: В Приамурье подтоплено 39 населенных пунктов
2 авг
На Дальнем Востоке усиливаются паводки — видео
1 авг
Видео: В ЕАО ввели режим чрезвычайной ситуации из-за угрозы наводнения
31 июл
Сибирь продолжает борьбу с водной стихией — паводок набирает обороты
30 июл
Видео: Уровень воды в реке Ия в Тулуне превысил критический
30 июл
В Тулуне из-за паводка закрыта федеральная трасса

Читайте также

+13° Днём +22°
Ночью +13°
65.60
0.17 73.41
0.29
Гороскоп на 14 августа: счастье уже на пороге, Раки!

Последние новости

7:29
Экс-возлюбленная Мела Гибсона снялась в клипе обнаженной верхом на коне
7:22
Видео: Суд разрешил допрос Петра Порошенко с применением полиграфа
7:15
«Пусть Олю забудут»: Лена Миро о выходке Бузовой, облизавшей тарелку
7:08
Видео: Известный блогер-лихач из Дагестана насмерть сбил юношу в Махачкале
7:01
Лайфхак: Как поливать цветы, находясь в отъезде — видео
6:46
Видео: Град и проливные дожди обрушились на регионы России

Сейчас читают

Гороскоп на 14 августа: счастье уже на пороге, Раки!
«Русская рулетка»: Алена Водонаева о том, почему ее сын не будет ходить в школу
Надежда Ангарская опровергла слухи о том, что у нее родился сын с синдромом Дауна

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги