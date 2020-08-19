Яблочный Спас 19 августа: что можно и нельзя делать в этот день

Каждый год 19 августа православные христиане отмечают праздник Преображения Господня, с которым связано множество преданий и традиций.

История праздника

Считается, что в этот день Иисус Христос привел троих своих учеников — Петра, Иоанна и Иакова — на гору Фавор, где во время молитвы преобразился. Его одежды стали белыми, а исходящий свет ослепил апостолов. Голос с неба поведал ученикам, что перед ними Сын Божий.

В православии праздник Преображения Господня связывают с очищением души. В народе его также именуют Яблочный Спас. Это связано с тем, что, согласно Богослужебному уставу, 19 августа было принято освещать яблоки или виноград нового урожая. Плоды символизировали дар Богу от природы.

Что можно делать 19 августа

Перед днем Преображения Господня православные христиане совершают Всенощное бдение. Вечером в храмах проводится торжественная служба, а утром — литургия с крестным ходом. После богослужения верующие освещают яблоки и другие плоды.

Также в этот день принято угощать родных и близких и делиться с нуждающимися. Считается, что 19 августа нужно совершать только добрые поступки, чтобы очистить душу от грехов.

Что нельзя делать 19 августа

Согласно православным традициям, 19 августа строго запрещается заниматься хозяйством, уборкой, ремонтом и другими домашними делами. Также стоит отложить работу в саду и на огороде.

Кроме того, на Яблочный Спас лучше не экспериментировать с волосами. Поход к парикмахеру в этот день может быть для вас полностью провальным.

Также не рекомендуется купаться в водоемах и мыться в бане.

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