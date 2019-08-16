Фанаты обсуждают детское фото Аллы Пугачевой с бантом

В сети появился фотоколлаж из двух снимков всенародно любимой певицы Аллы Пугачевой. Один из них всем хорошо известен еще с 1980-х годов. А вот детское фото поклонники увидели впервые.

На вид Примадонне года три. На коротко постриженных волосах закреплен бант светлого цвета, а в тон ему платье оторачивает воротничок. Девочка заинтересовано смотрит поверх камеры.

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Казалось бы, милый детский снимок должен был всем понравиться. Но подписчики фан-группы Пугачевой в Instagram удивились, как это ее дочь Лиза совсем непохожа на нее.

Instagram @allapugachevaandherfamily

Но нашлись и преданные поклонники, которые в очередной раз восхитились своим кумиром.

« Кто бы сказал, что эта смешная девочка достигнет такой высоты! Любите и поощряйте детей и любые высоты будут их! » — написал один из них.

« Алла, такая красивая здесь! » — поддержал другой.

« Это самая красивая женщина, которую я знаю. Огромный богатый ее внутренний мир по-разному красиво отображается на ее внешности. Поэтому она всегда разная и интересная », — отметил третий.

Ранее Пугачева показала фото дочки в красном дизайнерском купальнике.