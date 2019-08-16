  1. Пятый канал
  4. Фанаты обсуждают детское фото Аллы Пугачевой с бантом

Фанаты обсуждают детское фото Аллы Пугачевой с бантом

, 6:48 Фото 170

На архивном снимке Примадонна запечатлена в трехлетнем возрасте.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : ТАСС / Артем Геодакян, Instagram @allapugachevaandherfamily

В сети появился фотоколлаж из двух снимков всенародно любимой певицы Аллы Пугачевой. Один из них всем хорошо известен еще с 1980-х годов. А вот детское фото поклонники увидели впервые.

На вид Примадонне года три. На коротко постриженных волосах закреплен бант светлого цвета, а в тон ему платье оторачивает воротничок. Девочка заинтересовано смотрит поверх камеры.

Гороскоп на 16 августа: да пребудет с вами сила, Рыбы!

Казалось бы, милый детский снимок должен был всем понравиться. Но подписчики фан-группы Пугачевой в Instagram удивились, как это ее дочь Лиза совсем непохожа на нее.

Instagram @allapugachevaandherfamily

Но нашлись и преданные поклонники, которые в очередной раз восхитились своим кумиром.

«Кто бы сказал, что эта смешная девочка достигнет такой высоты! Любите и поощряйте детей и любые высоты будут их!» — написал один из них.

«Алла, такая красивая здесь!» — поддержал другой.

«Это самая красивая женщина, которую я знаю. Огромный богатый ее внутренний мир по-разному красиво отображается на ее внешности. Поэтому она всегда разная и интересная», — отметил третий.

Ранее Пугачева показала фото дочки в красном дизайнерском купальнике.

Читайте также

+14° Днём +16°
Ночью +15°
65.89
0.69 73.46
0.56
Гороскоп на 16 августа: да пребудет с вами сила, Рыбы!

Последние новости

7:56
С картошки на фрукты: как рацион россиян изменился за 40 лет — видео
7:49
Автора фото с детьми на полу маршрутки обвинили в недостоверности снимков
7:42
Видео: Ранее неизвестные рисунки Экзюпери нашли в Швейцарии
7:36
В Приморье найдены новые очаги африканской чумы свиней — видео
7:29
Анджелина Джоли одевает своих детей в секонд-хендах и кормит дешевой едой
7:22
Видео: Сотни иностранных шхун укрываются от тайфуна в бухтах Приморья

Сейчас читают

Гороскоп на 16 августа: да пребудет с вами сила, Рыбы!
«Наручники приветствуются»: Бывший муж Бузовой рассказал о сексуальных предпочтениях
В Киеве решились на создание плана по реинтеграции Донбасса к 2020 году

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги