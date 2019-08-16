Фанаты обсуждают детское фото Аллы Пугачевой с бантом

В сети появился фотоколлаж из двух снимков всенародно любимой певицы Аллы Пугачевой. Один из них всем хорошо известен еще с 1980-х годов. А вот детское фото поклонники увидели впервые.
На вид Примадонне года три. На коротко постриженных волосах закреплен бант светлого цвета, а в тон ему платье оторачивает воротничок. Девочка заинтересовано смотрит поверх камеры.
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Казалось бы, милый детский снимок должен был всем понравиться. Но подписчики фан-группы Пугачевой в Instagram удивились, как это ее дочь Лиза совсем непохожа на нее.
Но нашлись и преданные поклонники, которые в очередной раз восхитились своим кумиром.
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Ранее Пугачева показала фото дочки в красном дизайнерском купальнике.