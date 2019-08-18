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День святого Евстигнея: что категорически нельзя делать 18 августа

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18 августа православные христиане почитают память святого Евстигнея. По тому, какая погода в этот день можно узнать, каким будет декабрь.

Фото : Clutch.ua

День святого Евстигнея отмечается 18 августа в православном календаре.

История праздника

Святой Евсигний (на Руси — Евстигней) родился в Антиохии в середине III века. Шесть лет он служил в римских войсках при императорах Диоклетиане, Максимилиане Геркуле, Констанции Хлрое, Константине Великом. Согласно преданию, однажды Евсигний увидел явление на небе Креста, сложенного из звезд. Этот знак сулил ему победы во всех битвах.

В старости Евстигней вернулся на родину и посвятил себя молитвам, посту и посещению храмов. Принял мученическую смерть в 110 лет при Юлиане Отступнике, который начал возрождать язычество.

Что традиционно делают 18 августа

В этот день еще с древности было принято собираться всей семьей за большим столом. Удачу приносил простой ужин. Домочадцы ели свежий лук с хлебом и запивали квасом. Считалось, что это может повлиять на благосостояние.

Что нельзя делать 18 августа

В день святого Евстигнея не принято вести переговоры и заключать сделки. Все дела, особенно новые, лучше отложить, поскольку считается, что они не увенчаются успехом. Можно работать и строить планы на будущее, но воплощать их в реальность лучше в другой день.

18 августа категорически запрещается ссориться с родными, поскольку отношения могут испортиться на долгое время. Кроме того, на Евстигнея нельзя оставлять детей одних. Считается, что это может спровоцировать испуг, а злые духи вызовут серьезный недуг.

Именины 18 августа отмечают Викентий, Дарья, Евдокия, Ефим Иван, Кристина, Максимилиан, Мария и Нонна.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что можно и что нельзя делать на Яблочный Спас.

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