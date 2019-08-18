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  4. Специалисты назвали лучший продукт для людей с повышенным давлением

Специалисты назвали лучший продукт для людей с повышенным давлением

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Гипертоники зачастую отказываются от сыра из-за большого содержания в нем соли, отказывая себе при этом в насыщении кальцием. Но есть сорт, позволяющий решить эту проблему.

Фото : Paolo Manzo / www.globallookpress.com

Американский диетолог Сара Шенкер рекомендует людям с повышенным давлением ввести в свой рацион сыр моцарелла. Об этом сообщает издание Express.

По словам специалиста, гипертоники зачастую отказываются от сыра из-за большого содержания в нем соли, отказывая себе при этом в насыщении кальцием и другими очень полезными микроэлементами. И решить эту проблему сможет именно слабосоленая и нежирная моцарелла.

«Многие люди для снижения кровяного давления убирают из рациона сыр. Не нужно этого делать. Моцарелла — это один из натуральных продуктов с низким содержанием соли, сыров с низким содержанием жира и полу-жиров», — уверенно заявляет Шенкер.

Также диетолог посоветовала обратить внимание на творог и белые сыры — тофу и козий. А помочь снизить показатели артериального давления поможет соблюдение диеты, которая богата цельнозерновыми продуктами, фруктами, овощами и нежирными молочными продуктами.

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