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Какие обряды проводить на Яблочный Спас, чтобы привлечь любовь и деньги?

, 13:12 7 901

Праздник благоприятен для совершения различных приворотов.

Фото : Alf JÃ¶nsson / www.globallookpress.com

Яблочный Спас христиане отмечают в 2019 году 19 августа. Этот день праздновали задолго до Крещения Руси. Яблочный спас символизирует конец лета и начало осени. Церковный праздник считается благоприятным днем для проведения различных обрядов. В этот день можно делать привороты, направленные на привлечение любимого мужчины, успеха и материального благополучия, сообщает онлайн-журнал fartune.ru.

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Чтобы привлечь в дом деньги, нужно провести следующий обряд на Яблочный Спас. Утром выйти на рассвете из дома, купить яблоки на церковной ярмарке и освятить их после утренней службы.

Затем нужно поставить три свечки в храме за здравие и приобрести еще три для вечернего обряда. Вечером снова нужно зажечь три свечи, а в центр поместить яблоки и прочитать заговор три раза:

«Как яблоки красны, так и я пусть красой стану. Как яблоки сладки, так и жизнь моя пусть сладкой будет. Аминь».

После этого свечи нужно затушить и спрятать. А утром натощак съесть ложку меда и одно яблоко.

Также в Яблочный Спас можно приворожить любимого мужчину. Как считали древние славяне, для этого необходимо принести домой самое красивое и обязательно красное яблоко. На закате нужно положить фрукт на стол и разрезать ножом наполовину. А между ними положить небольшое фото мужчины. На портрете не должны присутствовать посторонние люди. После всех действий нужно прочитать заговор:

«Ножом сердце разрезаю, словом своим душу (имя мужчины) разрезаю — быть тебе моим!»

Яблоко необходимо оставить на этом месте на девять дней, а затем выбросить возле церкви. Но важно помнить, что приворотная сила имеет обратную сторону медали и играть с ней очень опасно. 

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что можно и нельзя делать на Яблочный Спас.

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