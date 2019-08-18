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  4. Фото молодой Аллы Пугачевой для журнала Voguе появились в соцсети

Фото молодой Аллы Пугачевой для журнала Voguе появились в соцсети

, 19:00 Фото 60

Фотосессия Примадонны состоялась в далеком 1999 году.

Фото : ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Алла Пугачева всегда любила экспериментировать с внешностью. Примадонна успела побыть и брюнеткой, и блондинкой, а какое-то время красилась в огненно-рыжий цвет.

Из-за страсти российской певицы к экспериментам стилистам всегда было интересно работать с Пугачевой. Так, в апреле 1999 года звезда появилась на страницах российского журнала Vogue. Фотографом выступил британский Робин Деррик.

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У Аллы Борисовны, по слухам, в ту пору случился конфликт с главным редактором Аленой Долецкой, она хотела навязать певице свое видение съемки. Пугачева не любит когда ей указывают, однако в итоге сделала так, как ее просили.

Instagram @geroeva

На снимках молодая артистка позирует с длинными прямыми волосами в черном плаще и шляпе. Фотографии представлены в черно-белом цвете.

Примадонна сейчас практически не появляется на сцене, однако продолжает радовать поклонников своими модными нарядами в Instagram-аккаунте.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что фанаты обсуждают детское фото Аллы Пугачевой с бантом.

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